Berlin (dpa) – Am Gelände des Bundeskanzleramtes in Berlin hat mutmaßlich ein Brandstifter ein Feuer an einem Bauzaun gelegt. Kabel einer Baustelle und Teile eines Zauns wurden am Sonntagabend durch die Flammen beschädigt, Verletzte gab es nicht, wie die Polizei erst jetzt mitteilte.

Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Ein Verdächtiger sei auf einem E-Scooter geflüchtet, hieß es.





Am Kanzleramt laufen seit einigen Jahren auf der gegenüberliegenden Spreeseite umfangreiche Bauarbeiten für einen Erweiterungsbau mit Büros und weiteren Räumen. Das Feuer ereignete sich bereits am späten Sonntagabend gegen 23.00 Uhr an der Paul-Löbe-Allee, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Zeitung «B.Z.» hatte berichtet.