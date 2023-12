Potsdam (dpa/bb) – Protestaktionen mit aufgestellten Galgen gegen Sparpläne der Bundesregierung beschäftigen die Polizei in Brandenburg. Es gehe um Fälle «im einstelligen Bereich» etwa in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Havelland und Uckermark, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Zuvor berichteten die «Märkische Allgemeine Zeitung» und der Rbb darüber.

An Straßen beispielsweise in Kyritz und Rathenow waren seit der großen Protestdemonstration von Landwirten vor Weihnachten Galgen mit rot-gelb-grünen Ampeln aufgetaucht. Die Urheber waren bislang unbekannt. Auch in anderen Bundesländern baumelten Ampel-Symbole an Holzkonstruktionen.

Am 18. Dezember hatten sich tausende Landwirte in Berlin versammelt, um gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen zu protestieren. «Die Ampel muss weg» war während der Demonstration in der Hauptstadt zu lesen.

Die Polizei habe Ermittlungen wegen der aufgestellten Galgen aufgenommen, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. Geprüft werde etwa, ob die Konstruktionen eine Verkehrsbehinderung oder Ablenkung darstellten. Straßenbehörden sollten solche Galgen auch entfernen. Die rechtliche Bewertung müsse aber die Staatsanwaltschaft übernehmen, sagte die Sprecherin.

Die Polizei beobachtet auch die angekündigten Bauern-Proteste im neuen Jahr. Ab 8. Januar soll es eine Aktionswoche gegen die Kürzungspläne geben. Die Lage werde täglich beurteilt, die Polizei bereite sich auf Maßnahmen vor, hieß es.

«Wir sind nicht die Krawallbrüder, die durchs Land ziehen, aber wir wollen im Gespräch bleiben», sagte der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff der dpa. Es seien ab 8. Januar Plakataktionen und Gespräche mit Politikern geplant, kündigte er an. Am 15. Januar soll es laut Deutschen Bauernverband erneut eine Großdemonstration in Berlin geben.