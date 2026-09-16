Berlin (dpa) – Die Polizei ermittelt gegen eine Lehrerin in Berlin wegen des Verdachts einer Sexualstraftat im Zusammenhang mit einem 15 Jahre alten Schüler. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor berichtete die «Bild»-Zeitung. Die 39 Jahre alte Lehrerin habe sich über eine Anwältin selbst schriftlich angezeigt, sagte der Polizei-Sprecher. «Sie hat einen Fall zur Selbstanzeige gebracht.»

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes stehen laut Polizei erst am Anfang. Alle Beteiligten müssten noch vernommen werden. Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Laut «Bild»-Bericht soll die Lehrerin den jugendlichen Schüler nach Angaben von Eltern zunächst zu Treffen außerhalb der Schule überredet haben. Dazu äußerte sich die Berliner Ermittlungsbehörde nicht.



