Stölln (dpa/bb) – Bei Verkehrskontrollen rund um das diesjährige Antaris-Fesitval in Stölln (Landkreis Havelland) sind 75 Autofahrer aufgefallen, die unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Bei 26 Menschen fanden Polizei und Zoll Drogen.

Dabei handelte es sich überwiegend um geringe Mengen Amphetamine, Marihuana, Cannabis, Fentanyl, LSD, Kokain und Ketamin, wie das Hauptzollamt Potsdam mitteilte. Zwei der kontrollierten Autofahrer besaßen demnach keinen Führerschein.

Polizei zieht trotz Drogenfunden positive Bilanz

Das Festival fand den Angaben zufolge am vergangenen Wochenende statt und zählt deutschlandweit zu den größten Treffen von Fans der Trance-Musik «Goa». Die Behörden kontrollierten rund um das Festivalgelände an den An- und Abreisetagen den Verkehr. Bei den Kontrollen kamen Drogenspürhunde und Drogenschnelltests zum Einsatz.

Trotz der Drogenfunde zog die Polizei ein positives Fazit: «In der Gesamtschau können wir erneut sagen, dass das Festival aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei durchgeführt werden konnte», wurde ein Einsatzleiter zitiert.