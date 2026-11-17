Berlin (dpa/bb) – Wegen des Verdachts des verbotenen Umgangs mit Kriegswaffen hat die Berliner Polizei die Wohnung eines 38-Jährigen durchsucht. Mehrere Polizisten waren dabei am Morgen im Einsatz in der Derfflinger Straße in Berlin-Moabit, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Es gehe um den Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, konkret um möglichen Besitz oder Kauf einer solchen Waffe. Ob die Polizei tatsächlich eine oder mehrere Waffen fand, wurde nicht mitgeteilt. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet.





Das Kriegswaffenkontrollgesetz regelt den Umgang mit bestimmten Waffen, darunter etwa auch Atomwaffen, Raketen und Panzer. Auch vollautomatische Schusswaffen wie Maschinenpistolen und Sturmgewehre wie die Kalaschnikow sowie die entsprechende Munition fallen darunter.