Senftenberg (dpa/bb) – Polizisten haben einen aggressiven Hund in Senftenberg mit einem Taser betäubt. Der Labrador-Mischling hatte seine Besitzer am Samstag angegriffen und ließ sie nicht mehr aus ihrer Wohnung, wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd am Montag mitteilte. Die Besitzer hatten die Polizei demnach um Hilfe gebeten.

Weil der Hund weiter auf seine Besitzer losging, hätten die Beamten das Tier mit dem Taser betäubt. Der Hund hatte sich den Angaben zufolge nach dem Elektroschock beruhigt und kam zur Untersuchung zum Tierarzt. Die Besitzer blieben unverletzt.