Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat bei einem Mann in Berlin-Wilmersdorf eine scharfe Schusswaffe und Schwarzpulver sichergestellt. Die Behörde führte am Mittwochnachmittag eine reguläre Waffenkontrolle in der Wohnung und im Wagen des 79-jährigen Waffenbesitzers durch, wie es in einer Mitteilung hieß. Dabei wurde die Waffe gefunden, für die er keine Waffenbesitzkarte vorweisen konnte.

Ob er das Schwarzpulver besitzen durfte, werde noch geklärt, sagte ein Sprecher. Um was für eine Waffe es sich handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Der Mann wurde rechtlich vor Ort belehrt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz.



