Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei sucht nach einem zwölf Jahre alten Mädchen, das seit Freitag vermisst wird. Das Kind soll am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause gekommen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. «Bislang haben wir keine Hinweise auf eine Straftat», sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Demnach verließ das Mädchen die Schule gegen 12.30 Uhr zusammen mit anderen Kindern, trennte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Samstag aber am S-Bahnhof Waidmannslust in Berlin-Reinickendorf von seinen Begleitern. Die Polizei veröffentlichte am Samstag ein Foto der Vermissten und bat die Berlinerinnen und Berliner um Hilfe bei der Suche.

Die Zwölfjährige kam den Angaben zufolge im April vergangenen Jahres als Geflüchtete aus der Ukraine nach Berlin, spricht nur wenig deutsch und kennt sich noch nicht gut in der Stadt aus. Zu weiteren Details äußerte sich die Polizei zunächst nicht.