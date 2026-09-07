Berlin (dpa/bb) – Der klare Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt wird nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Thorsten Faas Auswirkungen auf den Wahlkampf in Berlin haben. «Zunächst einmal werden diese Wahl und ihre Konsequenzen die Agenda der nächsten Tage dominieren», sagte der Experte von der Freien Universität Berlin der dpa. «Es wird schwer für die Berliner Parteien werden, mit eigenen Themen durchzudringen.»

Eine Lehre aus Sachsen-Anhalt sei: «Wahlkampf lohnt sich bis zur letzten Minute.» Den Menschen seien diese Wahlen wichtig, so Faas. Sie ließen sich ansprechen und mobilisieren, sagte er mit Blick auf die hohe Wahlbeteiligung am Sonntag. Die Wahl zeige aber auch: «Wut und Unzufriedenheit sind groß, Vertrauen in die Parteien gering, Selbstverständlichkeiten gibt es keine mehr.»





«Momentum» bei der AfD

Bei der Berlin-Wahl am 20. September könnte nach seiner Meinung die AfD profitieren. Bei der Partei liege nach dem Erfolg in Sachsen-Anhalt jetzt das «Momentum». «Umgekehrt ist das Ergebnis natürlich ein Desaster für die CDU.»

Die CDU, die bisher mit Sven Schulze den Ministerpräsidenten in dem Bundesland stellte, musste bei der Landtagswahl am Sonntag drastische Verluste hinnehmen und stürzte auf 17,2 Prozent ab. Die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund wurde mit 43,8 Prozent mit Abstand stärkste Partei, verfehlte aber eine absolute Mehrheit der Mandate im Landtag.