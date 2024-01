Berlin (dpa/bb) – Hinter zwei Angriffen von Gruppen auf einzelne Menschen in Berlin-Pankow stehen möglicherweise rechts- und linksextremistische Gesinnungen. Ein 20-jähriger Mann, der einen Aufnäher gegen Rechtsextremismus auf seinem Rucksack hatte, wurde am Sonntagnachmittag in Prenzlauer Berg von einer Gruppe Jugendlicher umzingelt, ins Gesicht geschlagen und getreten, wie die Polizei berichtete.

Außerdem sollen die Täter versucht haben, den Aufnäher abzureißen und den Mann mit «Du Zecke» beschimpft haben – ein typisches Schimpfwort von Rechtsextremisten gegen angeblich Linke. Die Polizei konnte zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter in der Nähe fassen.

Ebenfalls am Sonntag wurde in Pankow ein 45-jähriger von einer fünfköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Ein Angreifer soll dem Mann eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Sohn des Mannes soll zu einer rechtsextremen Gruppierung gehören, daher werde ermittelt, ob die Täter aus der linksextremen Szene stammen könnten, hieß es von der Polizei.