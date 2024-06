Berlin (dpa) – Verteidigungsminister Boris Pistorius wird vom Magazin «Politik & Kommunikation» als Politiker des Jahres ausgezeichnet. «Für seinen authentischen Politikstil sowie seine Bemühungen um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands wird er geehrt», teilten das Magazin und die mitveranstaltende Quadriga Hochschule mit. Seine unprätentiöse und zupackende Art hätten den SPD-Politiker zu einem der beliebtesten Politiker Deutschlands gemacht. Die Laudatio soll Pistorius‘ französischer Kollege Sébastien Lecornu halten. Die Verleihung findet am Montag im Tipi am Kanzleramt in Berlin vor mehr als 400 Gästen aus Politik und Unternehmen statt. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten und Projekte geehrt, die sich in besonderer Weise um die Gesellschaft verdient gemacht haben.

Zudem wird der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ricarda Lang, Co-Vorsitzende der Grünen, wird als «Aufsteigerin des Jahres» geehrt. Margot Friedländer, Überlebende des Holocaust und unermüdliche Zeitzeugin, erhält den Ehrenpreis für ihren lebenslangen Einsatz gegen das Vergessen, wie es weiter hieß. Der Politikaward wird jährlich vom Magazin «Politik & Kommunikation» und der Quadriga Hochschule verliehen.