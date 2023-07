Berlin (dpa) – Volleyball-Bundesligist BR Volleys startet am 4. November in die neue Pokalsaison. Das teilte der Titelverteidiger am Mittwoch mit. Die Erstrundenpartie gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen beginnt um 20.00 Uhr in der Bodensee-Airport Arena. Durch das Duell der beiden Rekordmeister verschiebt sich zudem der Spieltermin für den Bundesliga-Auftakt der Volleys bei den WWK Volleys Herrsching, der nun auf den 6. November (20.00 Uhr) verlegt wurde.