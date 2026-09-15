Berlin (dpa/bb) – Eine Fahrradfahrerin ist in Berlin-Steglitz schwer verletzt worden, als sie gegen eine plötzlich geöffnete Autotür krachte. Die 39-jährige Frau war am Morgen gegen 8.15 Uhr auf der Lauenburger Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines parkenden Autos öffnete seine Tür, woraufhin die Frau schwer stürzte. Sie erlitt erhebliche Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.