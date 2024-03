Potsdam (dpa) – Der souveräne Sieg gegen den VfB Suhl im ersten Spiel des Play-off-Viertelfinales verführt die Volleyballerinnen des SC Potsdam keineswegs zum Übermut. «Unser Gegner wird deshalb nicht gleich die weiße Fahne schwingen», rechnet SCP-Geschäftsführer Eugen Benzel in der zweiten Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) in Suhl noch einmal mit zäher Gegenwehr. «Bei denen zu spielen, ist immer schwierig. Die Halle ist klein, die Fans sind lautstark», sagte er.

Mit einem weiteren Sieg würden die Potsdamerinnen die Play-off-Serie im Modus Best-of-three vorzeitig erfolgreich beenden. Sollte indes gegen Suhl ein alles entscheidendes drittes Spiel erforderlich sein, fände das am Samstag wiederum in Potsdam statt. Wer sich letztlich durchsetzt, trifft im Halbfinale auf den Sieger des Duells Schweriner SC gegen Vilsbiburg.

Gerne würden die Potsdamerinnen das Viertelfinale aber bereits nach zwei Spielen abhaken. «Vor dem Halbfinale noch mal ein Wochenende zum Durchatmen zu haben, wäre für unsere Spielerinnen sicher nicht verkehrt», sagte Benzel.

Um ein drittes Duell zu vermeiden, braucht der SC Potsdam auch die Einstellung aus der ersten Viertelfinal-Begegnung gegen Suhl am vergangenen Sonntag. «Da hat unsere Mannschaft von Beginn an richtig Gas gegeben. Sie hat konzentriert und taktisch gut gespielt. Nervosität kam gar nicht erst auf», lobte Benzel rückblickend.

An Vorsorge für den Erfolg ließ es der Verein nicht mangeln. Bereits am Dienstag trat die Mannschaft die rund dreistündige Busfahrt nach Thüringen an. Am Spieltag selbst wird sie vormittags noch mal in der Suhler Sporthalle trainieren.