Potsdam (dpa/bb) – Am Donnerstagabend kann es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einigen Landesteilen Brandenburgs zu heftigen Niederschlägen kommen. Vereinzelt seien unwetterartige Mengen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen, hieß es von den Meteorologen am Donnerstag. Zum Vergleich: Im gesamten Mai 2020 fiel in Brandenburg im Schnitt in etwa so viel Niederschlag pro Quadratmeter. Insbesondere die Landkreise Uckermark, Märkisch-Oderland und Oberhavel sollen am Donnerstag reichlich Regen abbekommen.