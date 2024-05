Berlin (dpa/bb) – Für einen etwas anderen Blick auf die Berliner Philharmoniker lädt eines der weltbesten Orchester an diesem Sonntag (ab 11.00 Uhr) zum Tag der offenen Tür. Unter dem Motto «Sharing Music» sollen Konzerte, Führungen, Workshops und Ausstellungen Einblicke in die gesamte Bandbreite des philharmonischen Lebens ermöglichen. Der Tag beginnt musikalisch mit einem Konzert der Philharmoniker. Unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin stehen dann Clara Schumanns Klavierkonzert mit der Solistin Beatrice Rana sowie der erste Satz aus Ludwig van Beethovens fünfter Sinfonie auf dem Programm. Über die Führungen können an diesem Tag auch Bereiche der Philharmonie erreicht werden, die dem Publikum sonst nicht offenstehen. Zudem sind Basteln und Ausprobieren von Instrumenten oder zwei Mitmachkonzerte angekündigt. Auch das benachbarte Musikinstrumenten-Museum ist mit dabei.