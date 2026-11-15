Cottbus (dpa/bb) – In einem Erlebniscenter in Cottbus mit rund 100 Gästen hat das mutmaßliche Versprühen von Pfefferspray einen Großeinsatz mit Verletzten ausgelöst. Ein zehnjähriges Mädchen sei am Samstag ins Klinikum gebracht worden, berichtete die Polizei jetzt. Die Feuerwehr habe das Gebäude im Stadtteil Schmellwitz bei dem Einsatz am Nachmittag evakuiert.

Mehrere Gäste hätten über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt und seien vor Ort medizinisch versorgt worden. Ein Polizeisprecher sagte, neun Menschen seien in der Einrichtung ambulant behandelt worden, nur das zehnjährige Mädchen sei in ein Krankenhaus gekommen.





Einsatzkräfte spüren Verdächtige auf

Die Polizei geht davon aus, dass ein 14- und ein 15-Jähriger Pfefferspray über die Brandschutztür in das Gebäude gesprüht haben könnten, die vorher einen Verweis vom Betreiber bekommen hatten. Nach Hinweisen von Zeugen machten die Einsatzkräfte die verdächtigen Jungen ausfindig und stellten das Spray sicher. Erste Vermutungen gingen laut Polizei von einem technischen Defekt aus.

Die Freizeiteinrichtung ist eine Indoor-Anlage, bei der Spieler allein oder mit anderen versuchen können, ihre Gegner in einer dunklen Halle mit Infrarot-Signalen zu markieren («Lasertag»). Der Anbieter spricht von «15 Minuten Action pro Runde».

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Jungen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Freizeiteinrichtung wurde gründlich gelüftet und noch am Samstagabend für Besucher freigegeben, schrieb die Polizei. Der Betreiber rechne mit einem Umsatzverlust in vierstelliger Euro-Höhe.