Berlin (dpa/bb) – Tausende Menschen haben die Forderung unterstützt, eine Straße an der russischen Botschaft in Berlin nach dem gestorbenen Regimekritiker Alexej Nawalny umzubenennen. Bis Dienstagmorgen unterschrieben etwa 20.000 Menschen eine entsprechende Petition auf der Internetseite Change.org, die am Montag begann und sich an den Berliner Bezirk Mitte wendet. Initiator der Petition ist der Verein «Demokratie-Ja», eine Initiative russischer Emigranten in Berlin.

Umbenannt werden soll die Behrenstraße hinter der Botschaft. Die Vorderseite liegt am Boulevard unter den Linden. «Die Behrenstraße verläuft auf der Rückseite der russischen Botschaft und ist die Wohnadresse von vielen Botschaftsangehörigen. Auch ihre Schule befindet sich an der Straße», teilte der Verein mit. Damit wolle man «auf den Tod des bekanntesten russischen Oppositionellen in einem Straflager am Freitag aufmerksam machen» und sein Engagement für Demokratie, gegen den russischen Angriffskrieg und die Korruption in Russland würdigen. Zu den ersten Unterzeichnern habe auch der Schriftsteller Wladimir Kaminer gehört.

Nach dem Angriff Russland auf die Ukraine vor zwei Jahren hatten Kriegsgegner bereits die Benennung eines Platzes vor der Botschaft nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verlangt.