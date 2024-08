Berlin (dpa) – Nach einer häuslichen Auseinandersetzung in Friedrichsfelde ist nach ersten Angaben einer Polizeisprecherin eine Person in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittele vor Ort. Die Ermittlungen dürften sich demnach bis in die Morgenstunden ziehen. Weitere Angaben machte die Sprecherin auf Rückfrage zunächst nicht.