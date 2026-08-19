Berlin (dpa/bb) – Nach einem Brand in Berlin-Frohnau ist eine Person mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie wurde durch die Feuerwehr aus einem Einfamilienhaus gerettet, wie diese mitteilte. Demnach wurde die verletzte Person unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie laut Polizei stationär aufgenommen.

Bei dem Brand im Berliner Norden an der Grenze zu Brandenburg konnten sich zwei weitere Personen selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie es hieß. Warum es um kurz nach Mitternacht brannte, wird nun ermittelt. Die Feuerwehr war eigenen Angaben nach mit 54 Einsatzkräften etwa zwei Stunden im Einsatz.



