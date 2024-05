Berlin (dpa) – Das noch auf Jahre geschlossene Berliner Pergamonmuseum will auch mit internationalen Kooperationen Präsenz zeigen. «Wir wollen sichtbar bleiben», sagte Barbara Helwing, Direktorin des Vorderasiatischen Museums, am Freitag während einer Baustellenbesichtigung.

Mit anderen Berliner Museen sind deswegen bereits Kooperationen geplant. Zudem gibt es Gespräche über Leihgaben etwa mit dem Louvre in Paris, dem Metropolitan Museum in New York, dem J. Paul Getty Museum in Los Angeles oder dem British Museum in London.

Das Pergamonmuseum ist eines der beliebtesten deutschen Museen. Als eines der wenigen Häuser lockt es mit Antikensammlung, Vorderasiatischem Museum und Museum für Islamische Kunst sonst jährlich mehr als eine Million Menschen an.

Für noch mindestens drei Jahre bleibt das Museum völlig geschlossen. Der Bauabschnitt A mit dem Pergamonaltar soll 2027 wieder zugänglich sein. Die Grundinstandsetzung im Südflügel soll Ende 2024 beginnen. Dieser zweite Abschnitt B bleibt bis mindestens 2037 zu. Die Gesamtkosten könnten bei 1,5 Milliarden Euro liegen.