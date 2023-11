Berlin (dpa/bb) – Wer kocht die beste Pasta in Berlin? Von Montag an geben 38 italienische Wirte bei der «True Italian Pasta Week» wieder eine Kostprobe ihres Könnens. Ob Spaghetti «alla chitarra» mit Garnelen, Pistazien und Zitrone, eine hausgemachte Lasagne mit Kürbis oder ein Teller Paccheri mit Salsiccia und Friarielli bieten sie viele kulinarischer Kreationen, darunter auch vegetarische oder vegane Varianten. Für 16 Euro gibt es ein Pasta-Gericht plus ein Glas Wein und dazu noch einen Digestif.

Um die 38 Restaurants leichter zu finden, sind sie auf einem Flyer mit dem Berliner U- und S-Bahn-Plan gedruckt. Organisiert wird die Pastawoche – wie auch die «True Italian Pizza Week» – von der Firma Berlin Italian Communication. Diese hatte 2015 das Qualitätssiegel «True Italian» (Echt Italienisch) ins Leben gerufen, das sie an ausgewählte Restaurants verleiht.