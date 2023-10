Brieselang (dpa/bb) – Die Gemeinde Brieselang (Havelland) hat eine neue Bürgermeisterin: Die parteilose Kandidatin Kathrin Neumann-Riedel gewann die Stichwahl am Sonntag gegen Fabian Bleck (CDU). Das teilte die Gemeinde am Sonntagabend mit. Ralf Heimann (Freie Wähler), der im April per Bürgerentscheid abgewählt worden war, schaffte es nicht in die Stichwahl.

Die 1984 geborene Diplomverwaltungswirtin Neumann-Riedel bekam laut vorläufigem Ergebnis 58,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Kommunikationswirt Bleck erhielt 41,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 48 Prozent.