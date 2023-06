Berlin (dpa/bb) – Wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes schließen einige Parkanlagen in Berlin am Donnerstag bereits um 18 Uhr. Betroffen sind die Gärten der Welt, der Britzer Garten, der Natur Park Südgelände sowie das Tempelhofer Feld, wie Grün Berlin am Donnerstag mitteilte. Zur Sicherheit der Besucher bittet das landeseigene Unternehmen zudem, anderen Parks wie dem Park am Gleisdreieck, dem Mauerpark sowie dem Kienbergpark fernzubleiben. Am Freitag würden entsprechend der aktuellen Lage alle Parks wieder planmäßig für alle Besucher geöffnet, hieß es weiter.

Der DWD erwartet den Gewitterschwerpunkt in Berlin und Brandenburg am späten Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag.