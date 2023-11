Berlin (dpa/bb) – Auch Weihnachtsmänner können Pannen erleben. In einem Workshop der Vermittlungsplattform Weihnachtsmann2go geben erfahrene Experten neuen Kollegen entscheidende Hinweise für möglichst unfallfreie Bescherungen. «Eine gute Vorbereitung ist einfach alles», sagt Hansjörg Rodewald, der seit fast 30 Jahren in Berlin als Weihnachtsmann unterwegs ist. «Man muss alle Namen in der Familie kennen, selbst den Vornamen der Katze. Je mehr man weiß, desto besser», so Rodewald.