Berlin (dpa) – Die Panda-Zwillinge Pit und Paule verlassen den Berliner Zoo Mitte Dezember und ziehen um nach China. Fans der schwarz-weißen Bären haben nun noch knapp anderthalb Monate Zeit, um die vier Jahre alten Teenager ein letztes Mal im Zoo zu besuchen, wie die Einrichtung am Dienstag mitteilte. Unmittelbar danach fliegen die Brüder einer Sprecherin zufolge ins chinesische Chengdu. Dort wartet eine Aufzucht- und Forschungsstation für Große Pandas. Wie es danach für Pit und Paule weitergehe, sei noch unklar.

Pit und Paule wurden am 31. August 2019 im Berliner Zoo geboren und sind nach Zoo-Angaben die ersten und bislang einzigen Großen Pandas, die in Deutschland zur Welt kamen. Die erfolgreiche Paarung zwischen den Eltern Meng Meng und Jiao Qing war damals eine kleine Sensation – schließlich gelten Pandas als Sex-Muffel. Die Zwillingsbrüder gehören zu den Zoo-Lieblingen und locken jährlich zahlreiche Besucher an.

Der Auszug von Pit und Paule ist keine Überraschung und war so vertraglich vorgesehen. Wie auch ihre Eltern sind sie chinesisches Eigentum. Eigentlich sollten die Brüder schon längst umgezogen sein. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Ausreise aber.