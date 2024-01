Alicante (dpa) – Rückkehrer Palko Dardai will mit Fußball-Zweitligist Hertha BSC die Rückkehr in die Bundesliga bewerkstelligen. «Mein Ziel ist es, auf jeden Fall mit Hertha in der Bundesliga zu spielen», sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag am Rande des Trainingslagers in Alicante. Angesichts des schlechten Saisonstarts ist die Bundesliga-Rückkehr für diese Saison aber kein absolutes Muss: «Wir wollen auf jeden Fall so viele Spiele gewinnen wie möglich. Wir machen uns aber keinen Druck, aufsteigen zu müssen. Aber natürlich hat das jeder im Hinterkopf.»

Der älteste Sohn von Hertha-Trainer Pal Dardai, der von Januar 2021 bis Sommer 2023 für den ungarischen Erstligisten Fehervar FC in 75 Spielen zwölf Tore erzielte, geht die hohen Ziele nach seiner Verletzung am 6. Spieltag beim 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig vorsichtig an. «Es war eine blöde Verletzung, ich wurde zweimal operiert», sagte der Offensivspieler über seine Syndesmose-Verletzung, «ich bin froh, wieder dabei zu sein. Aber ich brauche noch ein paar Einheiten, bis ich wieder bei 100 Prozent bin.»

Dann hofft er, dass er in der Rückrunde wie beim Saisonauftakt in Düsseldorf mit seinen beiden Brüdern Marton und Bence gemeinsam auf dem Platz stehen zu können. «Das war eine coole Situation», sagt Dardai und wird beim sieben Jahre jüngeren und jüngsten Dardai-Bruder Bence, dessen Vertrag bei Hertha zum Sommer ausläuft, aktiv eingreifen: «Jeder ist sehr positiv, jeder hat Bock. Hier entsteht etwas.»

Mit einer starken Rückrunde will Palko Dardai zudem nicht nur in die Bundesliga zurückkehren, sondern hofft auf eine weitere Rückkehr. Seinem bisher einzigen Einsatz in der ungarischen Nationalmannschaft sollen weitere Nominierungen folgen: «Mein Ziel ist es immer noch, bei der EM für Ungarn dabei zu sein. Ich werde mich empfehlen.»