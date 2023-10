Berlin (dpa/bb) – Ein Denkmal am Hermannplatz in Berlin-Neukölln ist wiederholt mit der schwarz-weiß-rot-grünen Palästina-Flagge bemalt worden. Nachdem die Polizei die Schmiererei am Samstag bereits übermalt hatte, ist die Flagge am Sonntag wieder erschienen, wie die Polizei mitteilte. «Weil es Hinweise darauf gibt, dass dieser Ort der Glorifizierung des Angriffs auf #Israel dienen soll, überklebten unsere Kolleg. die Zeichnung vorübergehend, bis sie erneut überstrichen werden kann», schrieb die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Es soll mehr als 1000 Tote gegeben haben.