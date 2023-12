Berlin (dpa/bb) – Zwei maskierte Diebe haben auf dem Berliner Ring Fracht aus einem Lastwagen gestohlen und den Fahrer geschlagen. Der 43-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwochabend als Auslieferer eines Paktdienstleisters auf der Bundesautobahn 10 unterwegs, als er auf der Ladefläche zwei Personen bemerkte, die bei laufender Fahrt Müllsäcke mit Diebesgut abwarfen. Der Lkw-Fahrer hielt nahe der Abfahrt Berlin-Marzahn das Fahrzeug an und wollte die Diebe stellen. Daraufhin stießen ihn diese zur Seite und schlugen auf den 43-Jährigen ein, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte.

Anschließend luden die Paketdiebe weitere Müllsäcke in einen Transporter, der zwischenzeitlich in der Nähe angehalten hatte und dann weiter Richtung Berlin verschwand. Sie selbst sprangen in ein weiteres Auto und flüchteten Richtung Strausberg. Dabei kam es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Die Männer konnten entkommen.