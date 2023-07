Oberkrämer (dpa/bb) – Ein Paketbote ist in Oberkrämer (Kreis Oberhavel) aus einer Gruppe von Anwohnern heraus von einem Mann rassistisch beschimpft worden. Der 52 Jahre alte Italiener, der für einen Onlineversandhandel arbeitet, wollte am Freitag im Ortsteil Vehlefanz eine Sendung zustellen, traf den Empfänger aber nicht an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. «Wahrscheinlich hat der Paketbote dann geschaut, ob er noch einen anderen Ablageort findet», sagte ein Sprecher der Polizei.

Daraufhin sei es zu einer Ansammlung aus der Nachbarschaft gekommen. Aus der Gruppe heraus rief ein Mann mit einem erhobenen Holzstock laut Polizeiangaben: «Runter, Ausländer, ich sorge dafür, dass du deinen Job verlierst.» Wahrscheinlich wollten sie den Paketboten nicht auf dem Grundstück haben, sagte der Polizeisprecher. Die Strafverfolgungsbehörde ermittele wegen verhetzender Beleidigung und Nötigung.