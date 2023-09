Berlin (dpa/bb) – Ein bislang unbekannter Mann hat einen 32-Jährigen in Schöneberg rassistisch beleidigt, geschlagen und mit einem Messer angegriffen. Der Verletzte kam nach dem Angriff zur ambulanten Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war das Opfer am Dienstagabend mit einer 35-jährigen Begleiterin unterwegs gewesen, als der Mann anfing, die beiden zu beleidigen.

An der Bushaltestelle bei der Kreuzung Kleiststraße/An der Urania schlug der Unbekannte auf den Mann ein, auch mit einer mit Glasflaschen gefüllten Tasche. Danach rammt er ein Verkehrsschild in den Bauch des Mannes. Dieser flüchtete und fiel auf die Straße, woraufhin der Angreifer ihm mehrfach gegen den Kopf schlug.

Als ein Passant zu Hilfe kam, ließ der Angreifer kurz ab – nur um mit einem Messer auf den 32-Jährigen wieder loszugehen. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an der Hand und Prellungen von den anderen Verletzungen. Die Frau blieb unverletzt. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.