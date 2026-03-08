Lübbenau (dpa/bb) – Osterstimmung in Brandenburg: Bei der Ostereiermesse im Spreewaldmuseum Lübbenau konnten sich die Besucher mit sorbischer Handwerkskunst fürs Fest eindecken. Die Veranstalter rechneten über das Wochenende mit rund 1.500 Gästen. Etwa 40 Künstlerinnen und -künstler präsentieren ihre farbenfrohen Kunstwerke. Sie verzieren nicht nur Hühnereier, sondern auch Eier von Gänsen, Nandus oder von Straußen. Klassische Deko-Eier kosteten etwa sechs bis acht Euro, wie Veranstaltungssprecherin Natalie Gall erzählte. Zur Tradition gehören etwa die Wachs-Batik-Technik oder die Kratz-Technik. Die Kunst wird oft als Brauch in der Familie weitergegeben.