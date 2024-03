Cottbus (dpa/bb) – Vor dem Hintergrund des Ukraine- und Gaza-Kriegs finden am Samstag auch in Brandenburg Ostermärsche statt. Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative gibt es unter anderem in Cottbus und Brandenburg an der Havel Friedensmärsche. Sowohl für die Ukraine als auch für den Gaza-Krieg ruft das Netzwerk zu diplomatischen Lösungen auf.

In der Ukraine befürchtet das Netzwerk eine Verschlimmerung der Lage, sollte in den USA Donald Trump erneut Präsident werden und Waffenlieferungen für den Abwehrkampf der Ukrainer gegen die russische Invasion einstellen. Im Gazastreifen, wo die israelische Armee seit Oktober die islamistische Hamas bekämpft, müsse endlich die Resolution des UN-Sicherheitsrates mit der Forderung nach einer Waffenruhe umgesetzt werden.