Brandenburg/Havel/Cottbus/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Bei den traditionellen Ostermärschen demonstrieren auch in einigen Städten Brandenburgs Initiativen für den Frieden. Die Aktionen stehen unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des Gaza-Kriegs.

Am Gründonnerstag veranstaltet eine Friedens-Initiative einen Ostermarsch in Königs Wusterhausen. Am Samstag folgen Brandenburg an der Havel und Cottbus. In der Lausitz-Stadt ruft die Linke zu Ostermärschen auf, dort ist eine Kundgebung mit dem Titel «Frieden schaffen ohne Waffen – Hochrüstung stoppen, Diplomatie stärken!» geplant. Am Ostersonntag ist in Frankfurt an der Oder eine Demonstration geplant.

Bei den Ostermärschen werden die Menschen lautstark ein Ende der Kampfhandlungen und Friedensverhandlungen im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie im Gaza-Krieg fordern, wie es auf der Webseite des Netzwerks Friedenskooperative heißt. Dort sind die geplanten Ostermärsche bundesweit einsehbar.