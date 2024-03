Potsdam (dpa/bb) – Wen es zu Ostern in die vielen Gärten und Parks in Potsdam, Berlin und Umgebung zieht, der kann dort grundsätzlich auch auf Eiersuche gehen. Allerdings: Die Ostereiersuche sei nur auf den ausgewiesenen Liegewiesen gestattet, sagte ein Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Montag. Eine Suche in den Bäumen und Büschen der Parks sei nicht gestattet. «Es gilt die Parkordnung», fügte der Sprecher an.

Zu der Stiftung gehören über 30 Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg. Neben den weltberühmten Hohenzollernresidenzen Sanssouci in Potsdam und Charlottenburg in Berlin sind das im Land Brandenburg die Schlösser Rheinsberg, Caputh, Königs Wusterhausen, Oranienburg und Paretz.