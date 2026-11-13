Halle/Saale (dpa) – Aufstrebende Nachwuchstalente und Führungspersönlichkeiten aus dem Osten Deutschlands treffen sich in Halle im Rahmen eines zweitägigen Symposiums. Das «N5-Symposium» soll jungen Menschen mit Ost-Hintergrund ab einem Alter von etwa 16 Jahren ermöglichen, sich inspirieren zu lassen, sagt Elisa Viehweg, Vorstandsmitglied im Verein Legatum.

Der Verein organisiert das Symposium und auch ein Mentoring-Programm für Nachwuchstalente aus dem Osten mit dem Ziel, mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu bringen. «N5» steht dabei für die fünf sogenannten neuen Bundesländer. Strukturelle Unterschiede sollte es künftig im vereinten Deutschland nicht mehr geben, sagt Viehweg. «Wir wollen zeigen: Nur weil du im Osten dein Abi oder deine Ausbildung gemacht hast, bedeutet das nicht, dass du weniger Chancen hast.»





Anteil ostdeutscher Führungskräfte nach wie vor gering

Nach wie vor ist der Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen niedrig. Von 2018 bis 2024 stieg er von 10,9 Prozent auf 12,1 Prozent, wie aus dem «Elitenmonitor» der Universitäten Leipzig und Jena und der Fachhochschule Zittau/Görlitz hervorgeht. Eine Zunahme ostdeutscher Führungskräfte gab es demnach vor allem in der Politik. In der Wirtschaft sank ihr Anteil zuletzt sogar.

Rund 160 junge Menschen nehmen bisher am Symposium in Halle teil. Zu ihnen sprechen Persönlichkeiten wie die Leipziger Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta, die auch Schirmherrin der Veranstaltung ist. Aber auch Gründer, Wissenschaftler, Kommunalpolitiker und Kunst- und Kulturschaffende aus dem Osten sind unter den Rednern. Das Grußwort hält die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser. Sie stammt aus Gera, ebenso wie Symposiums-Organisatorin Elisa Viehweg.

Rund 300 Erfahrene geben ihr Wissen weiter

Die 25 Jahre alte Viehweg hat nach ihrem Schulabschluss in Gera und Jena studiert. Aktuell baut sie innerhalb eines Softwareunternehmens als Teamlead eine eigene Abteilung auf. Sie sieht sich selbst auf dem besten Weg zur ostdeutschen Führungskraft. Doch das sei längst nicht bei jedem so. «Ich brauche da nur mal in meinem Freundeskreis zu schauen. Alle sind in irgendeinem Job, aber nicht in einer Führungsrolle. Und ich frage mich: Warum ist das so?» Sie ist sich sicher: Es brauche das richtige Mindset.

Um bereits frühzeitig Beratungsangebote für junge Menschen aus dem Osten zu schaffen, hat Legatum deshalb ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, das Führungskräfte und junge Menschen am Karriereanfang im losen Austausch hält. Inzwischen gebe es rund 300 Mentoren und Mentorinnen aus den verschiedensten Bereichen, sagt Viehweg. Aktuell laufe die Bewerbungsphase für neue Schützlinge, die an dem Programm teilnehmen möchten. Das Symposium sei gewissermaßen das zentrale «Schaufenster» in die Arbeit des Vereins, dessen Mitglieder sich rein ehrenamtlich engagieren.

Landtagswahlen haben die Spannungsfelder offengelegt

Dass das inzwischen sechste N5-Symposium in Halle stattfindet, sei kein Zufall. «Die jüngsten Landtagswahlen und der starke Zulauf zu Kräften wie der AfD haben die gesellschaftlichen und politischen Spannungsfelder im Osten einmal mehr offengelegt», betont Viehweg. Es brauche Räume, in denen junge Menschen nicht nur über Probleme klagen, sondern konstruktiv und selbstbewusst debattieren. Das Potenzial Ostdeutschlands solle sichtbar werden – und die Region nicht nur über Defizite definiert werden.