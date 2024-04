Berlin (dpa/bb) – Union-Stürmerin Dina Orschmann freut sich beim bevorstehenden Hauptstadt-Derby der Frauen auf ein besonderes Spiel vor großer Kulisse. «Im Stadion ist es einfach nochmal ein ganz anderes Feeling, was viele jetzt auch zum ersten Mal erleben. Auch wenn einige hier schon in der Alten Försterei die Erfahrung sammeln durften, wird das definitiv für alle etwas Einmaliges», sagte die 26-Jährige am Mittwoch vor dem Spiel.

Am Sonntag (13.00 Uhr) treffen die Tabellenführerinnen der Regionalliga Nordost auf den Stadtrivalen Hertha BSC. Die Eisernen erwarten ein gut besuchtes Stadion, von etwa 10.000 möglichen Besucherinnen und Besuchern ist die Rede. «Unsere Fans, die sonst auf der Dörpfeldstraße stehen, machen ja auch ordentlich Stimmung, aber es wird noch mal ein anderes Kaliber werden und da freuen wir uns einfach gerade riesig», zeigte sich die Stürmerin begeistert.

Die Köpenickerinnen gehen als klarer Favorit ins Spiel und könnten ihre lange Siegesserie fortsetzen. Bisher blieben die Unionerinnen ohne Punktverlust. Als voraussichtlicher Meister würden die Köpenickerinnen in die Aufstiegsspiele für die zweite Liga gehen. Die Herthanerinnen befinden sich hingegen auf einer Durststrecke. Seit fünf Spielen konnten die Fußballerinnen der Alten Dame keinen Sieg mehr einfahren.