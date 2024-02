Wolfsburg (dpa/lni) – Der VfL Wolfsburg fährt mit personellen Sorgen zum Auswärtsspiel bei Union Berlin. Besonders schwerwiegend ist der Ausfall des Stammtorwarts. «Koen Casteels hat eine Rückenprellung, steht nicht zur Verfügung für das Wochenende», sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Casteels hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Hoffenheim zugezogen. Der Österreicher Pavao Pervan soll ihn ersetzen.

In der Innenverteidigung sind die Einsätze von Maxence Lacroix und Sebastiaan Bornauw fraglich. Aster Vranckx hat «Probleme muskulärer Art». Patrick Wimmer ist nach seinem Riss des Syndesmosebands wieder teilintegriert ins Training. Angreifer Lukas Nmecha macht nach seiner langwierigen Knieverletzung zwar Fortschritte. Laut Kovac reicht es aber nicht für einen Einsatz am Wochenende.

Dagegen wird es eine interessante Partie für Wolfsburgs Neuzugang Kevin Behrens, der nach seinem Wechsel in der vergangenen Woche schon jetzt auf seinen alten Club in Berlin trifft. «Das wird ein besonderes Spiel für ihn», sagte Kovac. Der Angreifer, der zwischen Sommer 2021 und Januar 2024 bei Union unter Vertrag stand, soll am Wochenende vor dem Spiel in der Alten Försterei von den Berliner Fans verabschiedet werden.