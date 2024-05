Berlin (dpa) – Im Rahmen eines Benefizspiels haben sich Prominente am Sonntag in Fußballtrikots geschmissen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Schauspielerin und Choreografin Nikeata Thompson spielten beim Benefiz-Kick 2024 der «Scoring Girls*» im Poststadion. Schauspieler Fahri Yardim war auch dabei, verletzte sich jedoch promt beim Aufwärmen und spielte nicht mit – kurz darauf lächelte er aber schon wieder in die Kamera. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), Journalistin Anne Will und die 102-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer waren am Sonntag ebenfalls vor Ort.

Das Projekt wurde von der ehemaligen Profifußballerin Tuğba Tekkal ins Leben gerufen, die auch das Spiel initiierte. Bei den «Scoring Girls*» spielen palästinensische, jüdische, arabische, afghanische und deutsche Mädchen zusammen. Das Projekt soll demnach Mädchen und Frauen unabhängig von ihrer Nationalität, sozio-ökonomischen Herkunft oder Glaubensrichtung die Chance geben, Stärken zu entdecken und Selbstvertrauen aufzubauen. Es gehe um deutlich mehr als ein Benefizspiel, sagte ihre Schwester Düzen Tekkal der dpa. Es gehe um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Vielfalt, darum, «gerade in Zeiten wie diesen die Spaltungsdynamiken zu überwinden», so die Autorin und Journalistin.