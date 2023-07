Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Örtliche Schauer und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Tag zunächst mit wechselnder Bewölkung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke, lokal treten Schauer auf. Am Abend kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht zum Donnerstag regnet es weiterhin gebietsweise mit vereinzeltem Gewitter. Es werden Tiefstwerte zwischen 12 und 15 Grad erwartet.

Am Donnerstag wechseln sich immer wieder Wolken und heitere Abschnitte ab und es wird überwiegend trocken. Vor allem vormittags regnet es vereinzelt. Am Nachmittag und Abend ziehen die Wolken weitestgehend ab – bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht wird es wolkig und größtenteils regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 13 Grad.