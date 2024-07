Berlin (dpa/bb) – Die Ökonomin Hannah Klauber von der Technischen Universität Berlin hat den ersten Preis des Deutschen Studienpreises 2024 gewonnen. Wie die Körber-Stiftung mitteilte, ist dieser mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro dotiert. Mit dem Deutschen Studienpreis zeichnet die Körber-Stiftung eigenen Angaben zufolge «exzellente Dissertationen aus, die eine besonders hohe gesellschaftliche Relevanz haben». Klaubers Arbeit hat in der Sektion Sozialwissenschaften gewonnen.

In ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Dissertation hat Klauber den Zusammenhang von Luftqualität und Gesundheitszustand von Kindern untersucht. «Ihre Arbeit belegt, dass sich bereits geringe Luftverbesserungen im ersten Lebensjahr eines Kindes im gesamten Vorschulalter positiv auf die Atemwegsgesundheit auswirken», so die Stiftung.

Die Erkenntnisse helfen demnach, den Nutzen einer besseren Luftqualität genauer zu bewerten und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinheit, wie beispielsweise Umweltzonen, voranzutreiben. Laut Stiftung sterben weltweit jedes Jahr 600.000 Kinder an den gesundheitlichen Folgen schlechter Luftqualität.

Krebsforschung und Nachhaltigkeit in der Berufsbildung

Neben Klauber haben auch Stefan Nagel von der Gottfried-Wilhelm-Leibniz Universität Hannover und Lena Cords von der Universität Zürich den ersten Preis gewonnen – Nagel in der Sektion Geistes- und Kulturwissenschaften und Cords in der Sektion Natur- und Technikwissenschaften.

Der Berufsbildungswissenschaftler Nagel beschäftigte sich mit der Verankerung und Förderung von Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Facharbeit. Hierfür untersuchte er, wie durch die Facharbeit in industriellen Metallberufen eine nachhaltige Transformation in den Unternehmen gelingen kann und was Fachkräfte dafür wissen und können müssen.

Die Systembiologin Cords hat Ansatzpunkte für neue Therapien gegen Krebs untersucht. Bislang können in der Krebstherapie nur der Tumor selbst bekämpft und das Immunsystem zur Krebsbekämpfung aktiviert werden, so die Stiftung. Cords hat zu dem Bindegewebe geforscht, welches den Tumor umgibt und als vielversprechend für neue Krebstherapien gilt.