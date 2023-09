Berlin (dpa/bb) – Die Ökonomin Dorothea Kübler erhält den mit 30.000 Euro dotierten Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Kübler habe sich in ihrer beeindruckenden wissenschaftlichen Karriere durch innovative Forschung und ihren Einsatz für gesellschaftliche Verbesserungen ausgezeichnet. «Sie hat die experimentelle Wirtschaftsforschung maßgeblich neudefiniert», teilte die Wissenschafts-Vereinigung am Freitag mit.

Die Auszeichnung würdigt herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Grundlagen des Rechts und der Wirtschaft. Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin. Sie erhält die Auszeichnung am 18. Oktober in Berlin.

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist nach eigenen Angaben eine Fach- und Ländergrenzen überschreitende Vereinigung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.