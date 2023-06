Potsdam (dpa/bb) – Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, ist in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden. Das teilte die Forschungseinrichtung PIK am Montag mit. Die Akademie – eine traditionsreiche Wissenschaftler-Vereinigung – würdigt damit die besonderen Leistungen des Klimaökonomen. Neben Edenhofer wurden acht weitere Wissenschaftler als Ordentliche Mitglieder neu aufgenommen. Der Akademie mit Hauptsitz in Berlin gehören derzeit nach eigenen Angaben 191 Ordentliche Mitglieder an.

Der renommierte Klimaforscher Edenhofer, der auch Professor für Ökonomie und Politik des Klimawandels an der Technischen Universität Berlin ist, sei nun Mitglied in drei nationalen Wissenschaftsakademien, teilte das PIK mit. Seit 2018 sei er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Seit 2016 gehört er zudem der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften an. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist nach eigenen Angaben eine Fach- und Ländergrenzen überschreitende Vereinigung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.