Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Die Oder ist am Pegel 1 in Frankfurt (Oder) auf den niedrigsten Wasserstand seit 2015 gefallen. Den Wasserstand gab das Landesamt für Umwelt Brandenburg am Vormittag mit 79 Zentimetern an. Der bislang niedrigste Wert an der Messstelle lag bei 81 Zentimetern und wurde am 31. August 2015 gemessen, wie aus Angaben der Behörde über das Pegelportal hervorgeht.

Auch an der zweiten Messstelle in Frankfurt (Oder) ist der Pegelstand nah an dem historisch niedrigsten Wert. Dort war das Wasser laut dem Landesamt für Umwelt am Vormittag 82 Zentimeter hoch. Der bislang niedrigste Wert wurde dort laut Angaben der Behörde mit 77 Zentimetern am 18. August 2019 gemessen. Die beiden Pegelstellen liegen unterhalb der Oppamündung und sind 1,25 Kilometer voneinander entfernt.





Wegen des Niederwassers in Deutschlands Flüssen dürfen Laster bis Ende August auch an Sonn- und Feiertagen Waren transportieren. Auf dem deutschen Teil der Oder gibt es kaum Güterverkehr.