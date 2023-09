Berlin (dpa/bb) – Ein Obdachloser ist in Alt-Hohenschönhausen in Berlin vermutlich gewaltsam attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige kam mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch eine Hirnblutung wurde bei ihm festgestellt. Der Mann werde derzeit künstlich beatmet. Die Beamten eines Streifenwagens hatten den Verletzten am vergangenen Samstagabend in der Genslerstraße bemerkt und einen Rettungswagen gerufen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie der Mann verletzt wurde, sie vermutetet eine Straftat.