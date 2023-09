Berlin (dpa) – Sicherheitskräfte haben in einer Berliner S-Bahn am Bahnhof Zoologischer Garten einen schlafenden Obdachlosen mit einer Kuchengabel im Hals gefunden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Verletzungen waren demnach nicht lebensbedrohlich.

Wegen sprachlicher Barrieren und der Alkoholisierung des Mannes konnte dieser nach dem Vorfall in der S7 am frühen Samstagmorgen zunächst keine Angaben zu der Tat machen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden.