Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Bei der Suche nach einem neuen Profil für das Theater in Brandenburg an der Havel steht der neue Oberbürgermeister Daniel Keip im Austausch mit Schauspielerin Anna Loos. «Es kann ja unserer Stadt gar nichts Besseres passieren, dass eben auch eine Tochter unserer Stadt sich darum kümmern und dafür einsetzen will», sagte der 39 Jahre alte SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er bleibe mit Loos im Gespräch. Die Frage der Intendanz, auf die sich Loos bereits Ende des vergangenen Jahres beworben hatte, ist bislang ungeklärt.

Keip: Intendanz im ersten Halbjahr ausschreiben

Die Position soll nach dem Willen des Oberbürgermeisters möglichst im ersten Halbjahr ausgeschrieben werden. «Das ist mein persönliches Ziel, weil ich auch da nicht denke, dass wir noch lange zuwarten sollen.»





Zunächst müsse sich aber der Aufsichtsrat des Theaters, der im April zusammen komme, darauf verständigen, welche Ausrichtung das Haus künftig haben solle. «Wir müssen für unser Theater mehr Besucherinnen und Besucher finden und wir müssen die Brandenburgerinnen und Brandenburger wieder motivieren, in ihr Theater zu gehen.»

Festes Schauspiel-Ensemble hält der OB nicht für finanzierbar

Den Aufbau eines festen Schauspiel-Ensembles hält Keip aber nicht für realistisch. Stadt und Land könnten die Kosten dafür auf Dauer nicht stemmen.

Das ehemalige Dreispartenhaus in der Havelstadt hat inzwischen lediglich die Brandenburger Symphoniker als festes Ensemble. Seit Dezember ist das Große Haus des Theaters zudem wegen eines großen Wasserschadens geschlossen, der laut Keip Kosten in mindestens sechsstelliger Höhe verursacht.

«Ich denke schon, dass wir eine andere Art von Theater brauchen. Wir brauchen auch Schauspiel im Theater. Die Frage ist, brauchen wir dazu ein eigenes festes Ensemble?», so Keip. «Aus einem reinen kommunalen, aus einem reinen Landeshaushalt werden wir es so nicht finanzieren können.»

Dem Haus hat aus verschiedenen Töpfen etwa zehn Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Das Land Brandenburg als wichtigster Geldgeber sieht eine Förderung in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro für 2026 vor, wie es im Januar vom Kulturministerium in Potsdam hieß.

Loos will sich für Neubelebung des Theaters einsetzen

Schauspielerin und Sängerin Anna Loos hatte gesagt, dass sie an dem kommunalen Theater künftig ein festes Schauspiel-Ensemble aufbauen wolle. Sie wuchs in Brandenburg an der Havel auf.

Sie wolle Verantwortung für die Zukunft des Theaters übernehmen und es wieder zu einem kulturellen Leuchtturm der Stadt machen, hatte sie gesagt. Es sei bislang nicht gelungen, die wachsende Krise des Hauses zu beenden, das zu wenige Tickets verkaufe und zu wenig Programm anbiete. Ihre Äußerungen riefen in der Stadt auch heftige Kritik hervor.

Keip sagte zur geplanten Ausschreibung der Intendanz: «Wenn dann Anna Los sich bewirbt, dann werden wir natürlich diese Bewerbung auch berücksichtigen, so wie alle anderen auch. Und dann werden wir schauen, wer passt am besten zu dem von uns ausgeschriebenen Profil.»

Der SPD-Politiker wurde am Wochenende feierlich in das Oberbürgermeisteramt in der rund 75.000 Einwohner-Stadt eingeführt. Der 39-Jährige ist Nachfolger von Steffen Scheller von der CDU.