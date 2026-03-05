Berlin (dpa/bb) – Das 13. Istaf Indoor in der Berliner Uber-Arena ist nahezu ausverkauft. Wie die Veranstalter des Leichtathletik-Hallensportfestes einen Tag vor der Veranstaltung am Freitag (17.35 Uhr/ZDF-Livestream ab 18.15 Uhr) mitteilten, sind bis auf 300 Resttickets alle 12.000 Karten vergriffen.

Bei den insgesamt acht Disziplinen sind deutsche und internationale Stars am Start. «Die besten Deutschen gegen die Besten der Welt, das ist unser Motto», sagte Meetingdirektor Martin Seeber am Tag vor dem Istaf Indoor. Das Budget beträgt laut Seeber fast eine Million Euro.





Wichtiger WM-Test für Ogunleye

Zum Abschluss des Meetings trifft Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye aus Mannheim auf die niederländische Weltmeisterin Jessica Schilder. Für beide ist es ein wichtiger Test für die Hallen-WM in zwei Wochen im polnischen Torun. Ogunleye war am vergangenen Freitag bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund mit 20,37 Metern der weiteste Stoß ihrer Karriere gelungen.

Mihambo strebt sechsten Sieg an

Dort hatte sich Olympiasiegerin Malaika Mihambo erneut den deutschen Meistertitel im Weitsprung geholt. Die 32-Jährige von der LG Kurpfalz strebt ihren sechsten Sieg beim Istaf Indoor an und wird danach ihre Hallensaison beenden.

Im Stabhochsprung treffen der deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech auf starke internationale Konkurrenz. Eine Woche nach ihrem deutschen Hallentitel über 60 Meter misst sich die 19-jährige Philina Schwartz aus Berlin mit ausländischen Sprinterinnen.

Hürden-Sprint der Frauen «wie Mini-Europameisterschaft»

Zum Programm gehören auch die 60 Meter der Männer mit dem britischen Hallen-Weltmeister Jeremiah Azu und der deutschen Spitze um Indoor-Titelträger Owen Ansah, der Hürdensprint für Männer und Frauen sowie der Para-Sprint.

«Das ist wie eine Mini-Europameisterschaft», sagte die deutsche Hürdenläuferin Rosina Schneider, für die es noch um einen WM-Startplatz geht. Zu den Rivalinnen zählt 100-Meter-Hürdenweltmeisterin Ditaji Kambundji aus der Schweiz. Kambundji erwartet am Freitag gute Leistungen: «Der Termin liegt so, dass wir in Topform sind. Das ist die Hauptprobe für die WM.»