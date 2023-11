Alle im Gesundheits- oder im Sozialwesen kennen die Situation bestimmt: unregelmäßige Arbeitszeiten, zu wenig Zeit für die Bewohner/- innen oder Patienten, aber auch die körperliche Belastung durch Heben oder die lange Arbeit im Stehen. Wer sich morgens mit Unlust und schlechter Laune an den Arbeitsplatz quält, um am Abend erschöpft und mit trüben Aussichten auf den nächsten Tag ins Bett zu fallen, für den ist es an der Zeit, etwas an seiner Unzufriedenheit zu verändern. Für im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich Tätige aus der Region Berlin ist die Möglichkeit aus der beruflichen Sackgasse zu gelangen in wenigen Tagen zum Greifen nah.

Auf der JOBMEDI Berlin am kommenden Wochenende (1. und 2. Dezember 2023) – der wohl größten Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales steht der persönliche Kontakt zueinander, der Austausch und das Netzwerken im Vordergrund und gibt Besuchern/-innen damit die Möglichkeit, Eindrücke unterschiedlichster Arbeitgeber zu bekommen. So können Fach- und Nachwuchskräfte wichtige und neue Erfahrungen sammeln, die nicht zuletzt ein wichtiger Schritt zur beruflichen Zufriedenheit und Veränderung ist.

Austausch ohne Umwege

Für Tausende Menschen aus der Pflege, der Medizin oder dem Sozialwesen ist der Besuch der JOBMEDI Berlin ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die berufliche Zufriedenheit. Seit 12 Jahren stellt die Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales eine perfekte Möglichkeit dar, wichtige berufliche Kontakte zu knüpfen und erfahrene Fachkräfte, Berufseinsteiger/-innen sowie Quereinsteiger/-innen mit ihren Möglichkeiten kennenzulernen. Die Vorteile für Besucher/-innen liegen klar auf der Hand und sprechen für den Erfolg der Messe: Die JOBMEDI ist auf die Bedürfnisse der Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich zugeschnitten.

Auf der JOBMEDI findet Austausch ohne Umwege statt: Besucher/-innen erfahren Neuigkeiten, Änderungen wie zum Beispiel berufspolitischen Themen aus erster Hand und können damit neue Impulse für ihr Berufsleben gewinnen. Statt Massenbewerbungen blind zu mailen, entstehen auf der JOBMEDI nützliche Beziehungen, die bereits vor Ort oder zu einem späteren Zeitpunkt zum Traumjob führen.

Mehr als 80 Aussteller

Auf der diesjährigen JOBMEDI Berlin präsentieren sich am 1. und 2. Dezember 2023 mehr als 80 Aussteller – alle haben Hunderte attraktive Arbeitsplätze im Gepäck, die bei Interessierten kaum Wünsche offenlassen und präsentieren darüber hinaus innovative Weiter- und Fortbildungsangebote.

„Sie erhalten auf der JOBMEDI Informationen aus erster Hand und können damit anderen einen Schritt voraus sein, den Bewerbungsprozess beschleunigen und bekommen Tipps und Tricks an die Hand, die das Berufsleben beflügeln können“, so Pamela van der Geest, Projektleiterin der JOBMEDI. „Die Messe bringt Menschen zusammen, die sich später im Team hervorragend ergänzen oder lässt Beziehungen entstehen, die für Bewerber/-innen später sehr nützlich sind.“

Aber nicht nur der persönliche Kontakt oder die Suche nach einem neuen Job zieht jährlich sehr viele Fach- und Nachwuchskräfte an. Auch für junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen und all diejenigen, die sich für das Gesundheits- oder Sozialwesen interessieren, ist der Besuch der Messe äußerst interessant, denn das Angebot der JOBMEDI wächst jährlich und ständig kommen neue Berufsmöglichkeiten dazu.

Bunt gemischtes Rahmenprogramm

Auf jede/-n Besucher/-in wartet ein bunt gemischtes Rahmenprogramm mit interessanten Vorträgen, an denen sie kostenlos teilnehmen können. Fragen, die für die berufliche Zufriedenheit sehr wichtig sind, werden hier aufgegriffen und beleuchtet.

Wie findet man den passenden Job? Was ist die eigene Qualifikation bei den unterschiedlichen Unternehmen wert? Wie bewirbt man sich?Und wie überzeugt man im Vorstellungsgespräch? Hier ist thematisch für jeden das Passende dabei – ein weiterer Grund dafür, warum jeder einen Besuch der Messe einplanen sollte.

Auf einen Blick

Was: 13. JOBMEDI Berlin

13. JOBMEDI Berlin Wann: 1. und 2. Dezember 2023 (Fr. 9-13 Uhr, Sa. 10-16 Uhr)

1. und 2. Dezember 2023 (Fr. 9-13 Uhr, Sa. 10-16 Uhr) Wo: Palais am Funkturm (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin)

Palais am Funkturm (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin) Wieviel: Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen sind kostenlos

Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen sind kostenlos Mehr Infos: www.jobmedi.de

Text: red