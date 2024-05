Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen in Brandenburg ist 2022 laut Statistik nur leicht gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2021 arbeiteten 400 Beschäftigte oder 0,3 Prozent mehr in dem Sektor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. In Brandenburg waren damit den Angaben zufolge gut 158.000 Menschen im Gesundheitswesen tätig. In den vorhergehenden fünf Jahren hatte es in Brandenburg durchschnittlich einen jährlichen Zuwachs von 2,0 Prozent gegeben, hieß es.

Mit dem leichten Anstieg liegt Brandenburg im Bundestrend: Deutschlandweit sei die Zahl der Beschäftigten 2022 im Vergleich zu 2021 um 0,6 Prozent oder 36.000 Beschäftigte gestiegen, teilte das Statistikamt weiter mit. Bundesweit arbeiteten 2022 sechs Millionen Menschen in dem Bereich.

Rein rechnerisch kommen in Brandenburg auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner rund 62 Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung – das ist laut Statistikamt der geringste Wert aller Bundesländer. In Berlin kommen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner knapp 72 Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung, bundesweit sei es ähnlich, hieß es.

Der Anteil der Frauen unter den Beschäftigten in Brandenburg lag 2022 bei 77,3 Prozent – überdurchschnittlich im Vergleich zu Deutschland (74,8 Prozent).